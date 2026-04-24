Нейрохирурги Хабаровска освоили новые технологии лечения травм головы

Нейрохирурги Краевой клинической больницы имени О. В. Владимирцева повысили квалификацию по работе с черепно мозговыми травмами и огнестрельными ранениями. Подробности сообщили в пресс службе губернатора и правительства Хабаровского края. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Курс «Хирургия черепно мозговой травмы и огнестрельных ранений черепа и головного мозга» провёл профессор Александр Талыпов. Специалист представляет кафедру фундаментальной нейрохирургии РНИМУ имени Н. И. Пирогова и отделение неотложной нейрохирургии НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
Программа включала разбор реальных клинических случаев и отработку практических навыков. Врачи освоили современные протоколы диагностики, работу с программами для 3D реконструкции снимков, которая помогает точнее планировать операции, а также техники вмешательства под контролем мультимодального нейромониторинга — аппаратура отслеживает состояние мозга в реальном времени.
Новые компетенции позволят оказывать специализированную помощь в Хабаровске, не направляя пациентов в другие регионы. Это критично при тяжёлых травмах, когда каждый час имеет значение.
Больница имени О. В. Владимирцева — одно из ключевых учреждений края, где лечат участников СВО. В прошлом году здесь прошли стационарное лечение 273 бойца, врачи выполнили 195 операций. Основная нагрузка пришлась на травматолого ортопедическое отделение с 30 койками (занятость — 93%), ещё 6 коек — в нейрохирургическом профиле.
Обучение врачей проходит в рамках федерального проекта «Медицинские кадры» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин отметил развитие медицинских кадров как приоритет региональной системы здравоохранения.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru