В Норильске стартовала масштабная акция «История семьи — история страны»

На базе норильского детского сада № 86 «Брусничка» состоялось торжественное открытие нового сезона Всероссийской акции «История семьи — история страны». Инициатива реализуется в рамках федерального партийного проекта «Мир возможностей» уже второй год подряд.
Опираясь на успешный опыт, проект вновь объединит поколения: воспитанники дошкольных учреждений, их родители и педагоги будут вместе изучать свои корни, собирая памятные семейные фотоальбомы и коллажи.
Координатор федерального партийного проекта «Мир возможностей» Роман Романов в своём видеообращении к участникам отметил важность сохранения исторической памяти:
«Акция — не только творческий конкурс. Это возможность для каждой семьи помочь осознать детям, что история семьи — это неотъемлемая часть великой истории России. Мы хотим помочь нашим детям через рассказы родителей, бабушек и дедушек почувствовать единство со своей Родиной и её традиционными ценностями».
Выбор Норильска для запуска проекта обусловлен не только исторической значимостью Города трудовой доблести, но и системным лидерством территории: заполярные образовательные учреждения ежегодно входят в число региональных и федеральных победителей проекта. Кроме того, индустриальное наследие севера предоставляет богатейший материал для изучения семейных летописей.
«Наши потомки точно будут давать оценку сегодняшним событиям, ведь мы творим историю каждый день. Важно, чтобы малыши на доступном им языке узнавали о вкладе своих предков. Возможно, именно их бабушки и дедушки вложили огромный труд в то, чтобы наш комбинат давал металл всей стране и помогал Родине в годы Великой Отечественной войны», — обратила внимание депутат Законодательного Собрания Красноярского края Ирина Субочева.
В этом году организаторы расширили формат проведения мероприятия, охватив период летних отпусков. Это даст родителям дополнительное время для путешествий по стране и сбора информации от старших родственников.
«За четыре года проект “Мир возможностей” объединил в Норильске более 50 образовательных организаций, а свыше 200 наших участников отмечены наградами разного уровня. Старт новой акции — это продолжение системной работы, в которой наставники и родители вместе участвуют в формировании ценностей подрастающего поколения», — пояснила муниципальный координатор проекта, председатель депутатской комиссии Горсовета Норильска по социальной политике Лариса Непляхович.
Система образования традиционно делает акцент на раннем вовлечении воспитанников в патриотические инициативы, опираясь на семейные ценности.
«Главные жизненные ориентиры закладываются в ребенка мамой и папой в раннем детстве. Поэтому важно, чтобы дети с малых лет осознавали ценность семьи. Участие дошкольных учреждений в таких проектах — прочный фундамент здорового будущего нашего общества», — отметила заместитель Главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелёва.
Право нажать символическую кнопку и дать официальный старт акции доверили многодетной норильской семье Субеевых. Рустам и Лариса воспитывают четверых детей, прививая им любовь к спорту и бережно храня семейные ритуалы и традиции: они ведут «Альбом памяти», делятся впечатлениями за «вечерними историями» и ежегодно путешествуют по историческим местам России, на практике изучая прошлое своей страны.
«В проект активно включаются все: от многодетных семей до тех, кто воспитывает одного ребенка. Именно в такой совместной исследовательской работе бережно передаются традиции, которые наши дети однажды привнесут уже в свои собственные семьи», — резюмировала заведующая детским садом № 86 «Брусничка» Светлана Дубовская.
Итоги всероссийского проекта подведут 30 октября 2026 года. В течение ближайших месяцев на базе детских садов пройдут тематические недели «Мы живем в России», а семьи-участники подготовят исторические коллажи. Самых активных исследователей родословных наградят федеральными дипломами и ценными призами.