В центре Красноярска почти на месяц ограничили движение транспорта

В Красноярске с 08:00 23 апреля до 23:00 21 мая ограничили движение по улице Диктатуры Пролетариата. Изменения связаны с капитальным ремонтом тепловых сетей. Так, на повороте с улицы Дубровинского на улицу Диктатуры Пролетариата ограничили одну полосу, а также перекрыли полосы от дома № 10 по улице Диктатуры Пролетариата до пересечения с улицей Урицкого. Кроме того, на время работ запретили остановку и стоянку автомобилей вдоль домов № 5 и № 6 по улице Диктатуры Пролетариата. Напомним, что с 13 апреля на обходе Красноярска изменилась схема движения.