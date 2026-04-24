Трамп не против участия Ирана в чемпионате мира по футболу

Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против участия команды Ирана в чемпионате мира по футболу. Финальная часть чемпионата запланирована на июнь—июль 2026 года в трех странах — США, Мексике и Канаде.

«Мы бы не хотели влиять на иранских спортсменов, которые хотят принять участие в предстоящем чемпионате мира по футболу этим летом», — сказал господин Трамп.

По словам госсекретаря Марко Рубио, Вашингтон не запрещал Ирану участвовать в чемпионате. «Проблема с Ираном заключалась бы не в их спортсменах. Она была бы в других людях, которых они хотели бы взять с собой», — сказал он. Под видом журналистов и тренеров сборная может привести в США людей, связанных с КСИР, считает господин Рубио.

Сборная Ирана прошла отбор в Азии и попала в группу G (с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией). Ее матчи назначены на 15, 21 и 26 июня в американских Инглвуде и Сиэтле. По информации AFP, Федерация футбола Ирана вела переговоры с FIFA о переносе матчей сборной в Мексику.

Один из спецпосланников президента США Паоло Дзамполли — итальянец по национальности — предложил отдать место сборной Ирана на чемпионате мира Италии, которая не смогла отобраться третий раз подряд. Сам господин Трамп заявил, что пока не обдумывал это предложение.

Подробнее — в материале «Ъ» «Спецпосланник Дональда Трампа присмотрел замену Ирану».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше