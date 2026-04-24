Трамп не против участия Ирана в чемпионате мира по футболу

По словам госсекретаря Марко Рубио, Вашингтон не запрещал Ирану участвовать в чемпионате. «Проблема с Ираном заключалась бы не в их спортсменах. Она была бы в других людях, которых они хотели бы взять с собой», — сказал он. Под видом журналистов и тренеров сборная может привести в США людей, связанных с КСИР, считает господин Рубио.