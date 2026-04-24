В Хабаровске рецидивист украл камеру из овощного киоска

В Хабаровске сотрудники 5-го городского отдела полиции задержали 29-летнего жителя микрорайона Большой Аэродром, подозреваемого в ночной краже из небольшого киоска по продаже овощей и фруктов, — сообщает hab.aif.ru.
По данным полиции, мужчина ранее неоднократно судим за кражи и грабёж и уже отбывал наказание в местах лишения свободы. В этот раз он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью взломал дверь павильона в районе ДОС.
Внутри его явно ждал не «клад», а разочарование: ценностей не оказалось. Единственным уловом стала камера видеонаблюдения — устройство, которое, по иронии, фиксировало бы всё происходящее, если бы продолжало работать.
Ущерб владелец оценил в 7 тысяч рублей.
Похищенную камеру позже изъяли во время обыска и вернули собственнику.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание — до 5 лет лишения свободы, — уточнил старший специалист группы по работе со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.