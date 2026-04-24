26 мая в школах Красноярска прозвучит последний звонок

В 2026 году последний школьный звонок в Красноярске прозвучит 26 мая. Об этом рассказали в мэрии. Почти 6 тысяч учеников 11 классов в этот день попрощаются со школой. Кроме того, выпустятся более 13 тысяч девятиклассников.
Также стала известна дата торжественного вручения аттестатов. Церемония состоится в субботу, 27 июня.
Напомним, ЕГЭ в 2026 году напишут более 15 тысяч человек. Основной этап экзаменов пройдет с 1 июня по 9 июля, а дополнительный — с 4 по 25 сентября. Школьникам предстоит сдать русский язык и базовую или профильную математику, а также предметы на выбор.