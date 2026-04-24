В Новосибирске запретят продажу алкоголя 9 Мая

В Новосибирске на время празднования Дня Победы введут ограничения на продажу алкоголя. Соответствующее решение принял мэр города Максим Кудрявцев.
9 мая спиртное не будут продавать в местах, где традиционно собирается большое количество людей. Ограничения затронут центральную часть города, а также популярные зоны отдыха и прилегающие к ним территории.
«Это Михайловская набережная, парки, скверы и прилегающие к ним территории во всех городских районах, центральная часть города и примыкающие к ней улицы», — говорится в постановлении.
Власти также рекомендовали магазинам и заведениям общепита в этих зонах отказаться от продажи напитков в стеклянной таре. Вместо этого посетителям предлагают делать акцент на безалкогольной продукции и мороженом.
Отметим, что в Новосибирской области изменили сроки перечисления части социальных выплат за май. Корректировки связаны с предстоящими праздничными днями.
Деньги, которые обычно приходят до 3 мая, в этот раз перечислят раньше — 29 и 30 апреля. Речь идёт сразу о нескольких видах поддержки семей с детьми:
единое пособие на детей до 17 лет и по беременности; выплаты по уходу за ребёнком до полутора лет для неработающих родителей; пособие на ребёнка военнослужащего по призыву.
Досрочные выплаты коснутся только тех, кто получает средства на банковские карты.