В Енисейске мужчину заставили купить ненужную вещь при смене тарифа сотовой связи

В Красноярском крае смена тарифа мобильной связи обернулась для мужчины навязанной покупкой.

В Красноярском крае смена тарифа мобильной связи обернулась для мужчины навязанной покупкой.

В Роспотребнадзоре рассказали, что житель Енисейска решил поменять свой тариф, но консультант салона заявил, что это возможно лишь при покупке какого-либо товара. Чтобы быстрее решить вопрос смены тарифа, мужчина согласился приобрести «умную» приставку, заплатив за нее 4 999 рублей.

Дома мужчина рассказал о ситуации родственникам и понял, что ему навязали ненужную покупку. Эту догадку подтвердил и оператор сотовой связи — смена тарифа проводится бесплатно.

Салон связи, куда обратился обманутый покупатель, отказался аннулировать покупку и вернуть деньги, поэтому мужчина обратился за помощью в Роспотребнадзор. Специалисты помогли составить претензию. Только после этого требования были удовлетворены.