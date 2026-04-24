Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соцфонд назвал волгоградцам даты досрочных выплат пособий и пенсий

Большинство жителей региона получат пособия и пенсии досрочно в связи с приближающимися майскими праздниками. Как сообщили в волгоградском отделении Соцфонда, предпраздничные выплаты предусмотрены для тех, кто получает их через банк.

До 30 апреля получателям перечислят:

— единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам.

— пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям.

— ежемесячные выплаты на ребёнка военнослужащего по линии СФР.

5 мая — это день ежемесячной выплаты из средств материнского капитала.

8 мая пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет получат неработающие родители.

Пенсионеры Волгоградской области, которым приходят деньги 4 числа, за май получат выплаты на банковские карты до 30 апреля.

Получателям с датой выплаты 11 числа перечислят деньги 8 мая, а пенсионерам с датой выплаты 21 числа — 21 мая.

В Соцфонде добавили, что пенсионеры, которым выплаты доставляет «Почта России», получат деньги за май в привычные для себя даты.