Очередная репетиция, ремонт дорог и работа спецтехники: владивостокцев предупреждают об ограничениях

В рамках санитарных и мелких ремонтных работ по городу сегодня трудятся бригады муниципальной службы «Содержание городских территорий». Спецтехника и рабочие могут находиться на проезжей части на Партизанском проспекте, где проводится уборка прибордюрной полосы и тротуаров; на улицах Маковского, Слуцкого и Алеутской, где устанавливает дорожные знаки; на улице Адмирала Кузнецова. где восстанавливают леерные ограждения; на улице Светланской, где проводится монтаж антипарковочных полусфер. На улице Пограничной ведётся ямочный ремонт.