Очередная репетиция, ремонт дорог и работа спецтехники: владивостокцев предупреждают об ограничениях

О перекрытии дорог в центре города предупреждают мэрия и Госавтоинспекция. Сегодня поздним вечером, 24 апреля с 21:00 до 00:00 перекроют участки Корабельной Набережной, Океанского проспекта, Светланского переулка, улиц Светланской, Алеутской, Адмирала Фокина и Уборевича, план перекрытия совпадает с предыдущей репетицией. Объезд возможен по улицам Тигровая, Набережная, Пограничная, Семеновская, Батарейная, Западная, Суханова, Пушкинская, Всеволода Сибирцева, Луцкого.
На время проведения тренировок боевой техники полк ДПС выставит посты для предотвращения заезда транспортных средств к месту проведения репетиции.
Следующие репетиции запланированы на 27 и 29 апреля. Генеральная репетиция назначена на 6 и 7 мая уже на первую половину дня с 07:00 до 13:00.
В рамках санитарных и мелких ремонтных работ по городу сегодня трудятся бригады муниципальной службы «Содержание городских территорий». Спецтехника и рабочие могут находиться на проезжей части на Партизанском проспекте, где проводится уборка прибордюрной полосы и тротуаров; на улицах Маковского, Слуцкого и Алеутской, где устанавливает дорожные знаки; на улице Адмирала Кузнецова. где восстанавливают леерные ограждения; на улице Светланской, где проводится монтаж антипарковочных полусфер. На улице Пограничной ведётся ямочный ремонт.
Спецтехника также работает возле автобусных остановок, которые моют и чистят от объявлений и граффити: в Первомайском районе на гостевом маршруте от Золотого моста к Русскому, на улице Снеговой и на остановке «Молодёжная» по всем направлениям.
Дорожные работы проводят в районе площади Луговой при движении в сторону ул. Спортивной. Там обустраивают дополнительную сеть ливневой канализации. Работы должны обеспечить более быстрый спуск воды с проезжей части во время сильных дождей.