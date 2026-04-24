Элита Зеленского прокляла его: ВСУ и НАТО разгромлены в Богодухове

«Богодухов — это старинный город, который сегодня ВСУ и киевский режим превратили в воинский гарнизон. Там сосредоточены и учебный центр, и перевалочная база для личного состава, который прибывает из тыла Украины для отправки на передовую. В Богодухове находятся подразделения карательных органов типа “Кракена”*, сосредоточение боевой техники, складская зона вооружений, боеприпасов и много интересных для наших ракетчиков и ВКС целей, которые работают в интересах ВСУ и киевского режима. Удар был нанесён непосредственно по этим военным целям, и все цели поражены», — отметил Липовой.