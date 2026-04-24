В городе Богодухов (Харьковская область) в течение нескольких дней зафиксирована серия прилетов. По данным пророссийского подполья и военных Telegram-каналов, удары наносились по объектам, которые киевский режим превратил в мощную военную инфраструктуру. Целями стали не только склады и техника, но также учебный центр по обучению работе с ЗРК Patriot и места дислокации запрещенного в РФ националистического формирования.
Старинный город превратили в военный гарнизон ВСУ.
Как рассказал aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, этот противник использует Богодухов как воинский гарнизон.
«Богодухов — это старинный город, который сегодня ВСУ и киевский режим превратили в воинский гарнизон. Там сосредоточены и учебный центр, и перевалочная база для личного состава, который прибывает из тыла Украины для отправки на передовую. В Богодухове находятся подразделения карательных органов типа “Кракена”*, сосредоточение боевой техники, складская зона вооружений, боеприпасов и много интересных для наших ракетчиков и ВКС целей, которые работают в интересах ВСУ и киевского режима. Удар был нанесён непосредственно по этим военным целям, и все цели поражены», — отметил Липовой.
Охота на «Кракена»*: особый счет.
Генерал-майор Сергей Липовой рассказал aif.ru, что одной приоритетных целей могли стать места дислокации подразделений «Кракена*».
«Эти подразделения находятся на особом счету, в прямом подчинении у Зеленского. Их стараются беречь и спрятать в случае нанесения ударов российскими войсками. Вполне возможно, что они находились в подземных бункерах. Удары наносились по целям, которые определила разведка, поэтому шансов у этих боевиков не было. Если единицы выжили, значит, им повезло, значит, они будут уничтожены в следующий раз», — объяснил он.
Центр подготовки Patriot: удар по инструкторам НАТО.
Учебный центр подготовки специалистов ЗРК Patriot мог стать одной из целей прилетов в Богодухове под Харьковом. Об этом рассказал aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
«Во всех центрах, связанных с обучением, эксплуатацией иностранной техники, а сейчас ВСУ больше половины на вооружении иностранной техники, находятся и инструктора, и кураторы НАТО, которые занимаются обучением или контролируют правильность применения. При нанесении удара они попадают под него вместе с курсантами и другим персоналом», — отметил Липовой.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что помимо Богодухова удары нанесены по объектам ВСУ в районе Изюма, Харькова и Чугуева.
*Запрещенная в РФ террористическая организация.