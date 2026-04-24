В Перми начались репетиции прохождения войск на параде Победы

Участники отрабатывают строй и синхронность.

Репетиции торжественного прохождения войск на параде Победы начались в Перми, сообщает «Новый компаньон».

По данным издания, тренировки начались на площадке военного института. В репетициях задействованы офицеры, курсанты, кинологи, кадеты и суворовцы. Во время двухчасовых занятий военные отрабатывают строй и синхронность.

Репетиции на Октябрьской площади начнутся в мае. Первая пройдёт 3 мая, а генеральная — 7 мая. Кроме военного гарнизона в праздничном шествии примут участие артисты, которые подготовят театрализованные пролог, а также техника.

Организаторы парада сделают акцент на трудовом подвиге работников заводов в военные годы.

Ранее сайт perm.aif.ru подробно рассказывал о запланированных мероприятиях в Перми 9 мая.