В Перми начались репетиции прохождения войск на параде Победы

Репетиции торжественного прохождения войск на параде Победы начались в Перми, сообщает «Новый компаньон».
По данным издания, тренировки начались на площадке военного института. В репетициях задействованы офицеры, курсанты, кинологи, кадеты и суворовцы. Во время двухчасовых занятий военные отрабатывают строй и синхронность.
Репетиции на Октябрьской площади начнутся в мае. Первая пройдёт 3 мая, а генеральная — 7 мая. Кроме военного гарнизона в праздничном шествии примут участие артисты, которые подготовят театрализованные пролог, а также техника.
Организаторы парада сделают акцент на трудовом подвиге работников заводов в военные годы.
