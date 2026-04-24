Итальянцы отказались от говядины из-за энергокризиса

Национальный институт статистики Италии зафиксировал, что за четыре года — с октября 2021 по октябрь 2025 года — цены на продукты питания в стране выросли почти на 25%, до 24,9%. Этот показатель почти на восемь процентных пунктов превысил общий индекс потребительских цен (+17,3%). Основной причиной эксперты называют скачок стоимости энергоносителей в 2022—2023 годах, который ударил по производству продуктов напрямую (высокая доля энергозатрат) и косвенно — через рост цен на удобрения. В 2025 году на еду в Италии уходит более 20% потребительских расходов семей, а непосредственно на продукты — 16,6% семейного бюджета.