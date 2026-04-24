Энергетический кризис и рост цен на топливо ударили по кошелькам итальянцев, вынудив их пересмотреть рацион в пользу более дешёвых продуктов. Об этом в интервью РИА Новости рассказал шеф-повар Алессандро Пиньятьелло.
По словам специалиста, традиционные блюда, требующие длительного приготовления и качественных ингредиентов, например рагу «болоньезе», итальянцы готовят всё реже. Пиньятьелло опасается, что снижение качества домашней еды продолжится: потребители могут переключиться на готовые продукты, даже если они стоят дороже, просто растягивая их на большее количество приёмов пищи.
Изменилась и структура потребления мяса. Раньше в Италии предпочитали меньше мяса, но лучшего качества — в первую очередь говядину. Теперь же самым востребованным видом стал куриное мясо, на втором месте — свинина. Причина — не диетические предпочтения, а доступная цена. Пиньятьелло подчеркнул, что сегодня стоимость мяса определяет его популярность.
Механизм удорожания, объяснил шеф-повар, запускает топливо. В Италии грузовики и сельхозтехника работают преимущественно на дизеле. Рост цен на топливо заставляет производителя поднимать цены, затем то же делают перевозчики и ритейлеры, и в итоге все издержки ложатся на конечного потребителя — ресторатора или обычную семью.
Совет министров Италии в середине марта сократил акцизы на автомобильное топливо в рамках борьбы с ростом цен, возникшим из-за ближневосточного конфликта. Бензин и дизель подешевели на 25 евроцентов. Сокращение акцизов должно было продлиться до 1 мая, однако правительство продлило меру на неопределённый срок, так как цены на топливо продолжают расти.
Национальный институт статистики Италии зафиксировал, что за четыре года — с октября 2021 по октябрь 2025 года — цены на продукты питания в стране выросли почти на 25%, до 24,9%. Этот показатель почти на восемь процентных пунктов превысил общий индекс потребительских цен (+17,3%). Основной причиной эксперты называют скачок стоимости энергоносителей в 2022—2023 годах, который ударил по производству продуктов напрямую (высокая доля энергозатрат) и косвенно — через рост цен на удобрения. В 2025 году на еду в Италии уходит более 20% потребительских расходов семей, а непосредственно на продукты — 16,6% семейного бюджета.
Читайте также: Baijiahao: манёвр России в Чжаньцзяне стал сигналом для США.
