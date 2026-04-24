В Перми по очереди закроют части путепровода на улице Карпинского

В Перми на две ночи предстоящих выходных, с 25 на 26 и с 26 на 27 апреля, будет поочередно перекрыта половина путепровода на улице Карпинского, предупреждает Министерство транспорта Пермского края. Сначала ограничат движение по левой стороне (по направлению из Индустриального района в центр), затем по правой.
Часть дороги будут закрыта с 23:00 до 04:00. Ночью здесь проведут обследование и испытания путепровода под нагрузкой: конструкцию проверят с помощью груженых самосвалов. Это необходимо, чтобы оценить надежность дороги и обеспечить безопасную работу трамваев, курсирующих из Индустриального района в центр.
Объезд организуют по встречной полосе, установят временные знаки и направляющие блоки. В ведомстве попросили водителей учитывать временные ограничения, соблюдать требования дорожных знаков и планировать маршрут заранее.