Студенческие спасательные отряды появились в Хабаровском крае

Отряд «Феникс» специализируется на первой помощи, спасении на воде и промышленном альпинизме. В составе — 15 юношей и 10 девушек, руководит отрядом преподаватель ОБЗР и спасатель Вадим Наумов. Отряд «Пламя» участвовал в гуманитарной миссии в Дебальцево (ДНР) и Курской области, выступал судьёй на полуфинале Всероссийских соревнований школьных спасательных отрядов и в этапах игры «Зарница 2.0», а в рамках акции «Десант Дедов Морозов» волонтёры поздравили с Новым годом более 400 детей в больницах Хабаровска.