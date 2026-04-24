Студенческие спасательные отряды появились в Хабаровском крае

На базе образовательных учреждений Хабаровского края сформированы студенческие и школьные спасательные отряды. Сообщает правительство Хабаровского края. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Хабаровский филиал Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) создан в 2024 году — к настоящему моменту в него входят 8 студенческих и 3 школьных отряда, объединяющие свыше 100 добровольцев.
К 25 летнему юбилею организации (ВСКС основан в 2001 году при поддержке МЧС России) в Хабаровске провели награждение отличившихся участников. Добровольцы удостоены благодарственных писем президента ВСКС, грамот и благодарностей регионального отделения, а также медалей «За участие в гуманитарной миссии».
В числе отрядов — «Пламя» (Хабаровский техникум техносферной безопасности и промышленных технологий), «ФАКЕЛ» (Дальневосточный филиал РГУП), «МедикЪ» (ДВГМУ), «Феникс» (Хабаровский промышленно экономический техникум), отряды ДВГУПС и ТОГУ, а также школьный отряд «Кадеты» Школы МЧС.
Деятельность ВСКС включает обучение молодёжи основам безопасности, подготовку к действиям в ЧС и развитие добровольчества. Студенты также помогают ветеранам ВОВ и семьям участников СВО.
Отряд «Феникс» специализируется на первой помощи, спасении на воде и промышленном альпинизме. В составе — 15 юношей и 10 девушек, руководит отрядом преподаватель ОБЗР и спасатель Вадим Наумов. Отряд «Пламя» участвовал в гуманитарной миссии в Дебальцево (ДНР) и Курской области, выступал судьёй на полуфинале Всероссийских соревнований школьных спасательных отрядов и в этапах игры «Зарница 2.0», а в рамках акции «Десант Дедов Морозов» волонтёры поздравили с Новым годом более 400 детей в больницах Хабаровска.
