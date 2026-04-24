Бывшему мэру Назарово Владимиру Саару добавили эпизод со взяткой в 1 млн рублей (видео)

Напомним, Саара задержали в октябре прошлого года. По первоначальной версии, с 2023 по 2024 год он получил от другой компании 3,5 миллиона рублей за помощь в победе на конкурсе и заключение контракта на 100 миллионов рублей на дорожные работы. Расследование продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства.