Бывшему мэру Назарово Владимиру Саару добавили эпизод со взяткой в 1 млн рублей (видео)

Следователи нашли новый эпизод получения взятки в ходе расследования уголовного дела экс-главы города Назарово Владимира Саара. Как сообщили в краевом Следкоме, теперь чиновника подозревают в том, что он получил миллион рублей от местного предпринимателя.
По версии следствия, в августе-сентябре 2022 года директор нескольких коммерческих организаций передал бывшему мэру взятку за общее покровительство при ведении бизнеса в городе. Получив деньги, Саар помог компании взяткодателя выиграть муниципальный контракт на сумму 4,5 миллиона рублей.
Предпринимателя задержали, у него прошли обыски по месту жительства и работы. Ему вменяют дачу взятки должностному лицу в крупном размере. Вопрос об избрании ему меры пресечения пока решается. Сам бывший глава Назарово сейчас находится под домашним арестом — в феврале суд сменил ему меру пресечения с СИЗО.
Напомним, Саара задержали в октябре прошлого года. По первоначальной версии, с 2023 по 2024 год он получил от другой компании 3,5 миллиона рублей за помощь в победе на конкурсе и заключение контракта на 100 миллионов рублей на дорожные работы. Расследование продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства.
