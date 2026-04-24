Командование Вооружённых сил Украины перебросило иностранных наёмников на волчанское направление в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
В материале сказано, что на данном направлении зафиксировано бедственное положение украинских войск.
«Военнослужащие 36-й дорожно-строительной бригады ВСУ, задействованные в возведении укреплений в районе Циркунов, сообщают в соцсетях, что командование ВСУ перебросило в Волчанский район наёмников, которым следует “исправить бедственное положение ВСУ”», — говорится в сообщении.
Военнослужащие российской группировки войск «Север» продолжают создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.