Стрелок из Биробиджана получил ранение в ногу после угроз полиции

Оружие оказалось пневматическим, обстоятельства выясняются.

В Биробиджане житель города получил огнестрельное ранение ноги после конфликта с сотрудниками полиции, — сообщает УМВД России по Еврейской автономной области.

В дежурную часть поступил звонок от мужчины, который сообщил, что нашёл на улице пистолет и заявил: если полиция не приедет и не заберёт оружие, он применит его.

На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Они обнаружили заявителя 1988 года рождения возле жилого дома.

По данным полиции, мужчина не реагировал на требования прекратить противоправные действия, вел себя агрессивно и направил в сторону сотрудников предмет, внешне похожий на пистолет ПМ, при этом угрожая его применением.

В соответствии с законом «О полиции» сотрудник ППС произвёл два предупредительных выстрела в воздух, после чего был сделан выстрел в сторону злоумышленника. Мужчина получил ранение ноги и был доставлен в медицинское учреждение.

Позднее предварительно установлено, что изъятый предмет является пневматическим пистолетом.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.