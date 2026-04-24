В Канске ветеринарный врач получал взятки от фермера за фиктивные экспертизы зараженного лейкозом мяса (видео)

В Красноярском крае суд заключил под стражу ветеринарного врача и фермера-предпринимателя по делу о взятках за фиктивные экспертизы мяса, зараженного лейкозом. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Предварительно установлено, что ветеринарный врач Канского отдела ветеринарии систематически получал взятки за выдачу положительных заключений ветеринарно-санитарной экспертизы мяса от местного главы крестьянско-фермерского хозяйства.
При этом мясо и другая продукция не соответствовали требованиям безопасности, поскольку часть животных была больна лейкозом. Продукция, представлявшая прямую угрозу для здоровья людей, реализовывалась потребителям в Канском округе и на соседних территориях.
«С 2023 года по 2025 год глава крестьянско-фермерского хозяйства через посредника передал ветврачу взятку в сумме не менее 252 тыс. рублей. Деньги предназначались за проведение экспертиз продукции и сырья, которые транспортировались без сопроводительных документов и с нарушением ветеринарного законодательства. В отношении ветеринарного врача возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), в отношении главы КФХ о даче взятки (п. “б” ч. 4 ст. 291 УК РФ). Максимальное наказание по этим статьям — до 12 лет лишения свободы», — рассказали в надзорном ведомстве.
С учетом позиции прокурора суд заключил подозреваемых под стражу на 2 месяца.
Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры.
В пресс-службе ГУ МВД по краю добавили, что фигурантов задержали полицейские при силовой поддержке бойцов СОБР Управления Росгвардии по региону.
По местам жительства и работы подозреваемых были проведены обыски, в ходе которых изъяты 1 000 000 рублей, документация, свидетельствующая о противоправной деятельности, и поддельные ветеринарные клейма.
