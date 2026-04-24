В Канске ветеринарный врач получал взятки от фермера за фиктивные экспертизы зараженного лейкозом мяса (видео)

«С 2023 года по 2025 год глава крестьянско-фермерского хозяйства через посредника передал ветврачу взятку в сумме не менее 252 тыс. рублей. Деньги предназначались за проведение экспертиз продукции и сырья, которые транспортировались без сопроводительных документов и с нарушением ветеринарного законодательства. В отношении ветеринарного врача возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), в отношении главы КФХ о даче взятки (п. “б” ч. 4 ст. 291 УК РФ). Максимальное наказание по этим статьям — до 12 лет лишения свободы», — рассказали в надзорном ведомстве.