В Красноярске группу будут судить за хищение 23,3 млн рублей у участников СВО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении четырех участников организованной группы, обвиняемых в мошенничестве на сумму 23,3 млн рублей в отношении военнослужащих и их родственников.
По данным краевого МВД, с февраля по июнь прошлого года 37-летний ранее судимый житель Красноярска организовал схему и привлек к ней троих знакомых — супружескую пару 45 и 43 лет, а также 29-летнюю женщину.
Обвиняемые подыскивали одиноких граждан, ведущих асоциальный образ жизни, и убеждали их заключать контракт о прохождении службы. Перед подписанием документов потерпевших склоняли к фиктивным бракам с участницами группы. После этого организатор получал доступ к банковским счетам через мобильные приложения и распоряжался поступающими выплатами.
В результате, по версии следствия, у шести военнослужащих, трое из которых погибли, трое числятся пропавшими без вести, а также у трех организаций похищено 23,3 млн рублей. Потерпевшими по делу признаны девять сторон.
Кроме того, в январе 2024 года обвиняемый получил от знакомого автомобиль Audi во временное пользование, после чего оформил подложный договор купли-продажи и заложил транспортное средство.
В отношении организатора возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве и использовании подложного документа. Остальным фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве. Дела объединены в одно производство.
Расследование завершено. Троим обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, четвертому — подписка о невыезде. Дело направлено в суд.