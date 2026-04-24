Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Атаку БПЛА отразили в Каменске-Шахтинском

Губернатор сообщил о воздушной атаке, произошедшей в ночь на 24 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 24 апреля в Ростовской области отразили атаку БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

— Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки уничтожен БПЛА в Каменске-Шахтинском, — проинформировал Юрий Слюсарь.

Информация о пострадавших и разрушениях к властям на земле не поступала. Ситуация будет уточняться.

Напомним, 23 апреля обломки дронов повредили эстакаду и коммерческий объект в Каменском районе.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

