В Волгограде депутат ЕС поклонился подвигу защитников Сталинграда

— Для всего мира Сталинград стал символом победы и гуманизма. Я отдаю дань уважения советским героям, освободившим нас от фашизма. Ни один народ в мире не пострадал во Второй мировой войне так, как русские, и я могу только сказать: «Спасибо, Россия!» Этот музей и весь город Волгоград очень героический и впечатляющий, и словаки всегда будут благодарны советским освободителям, — приводит слова парламентария пресс-служба музея-заповедника «Сталинградская битва».