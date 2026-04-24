Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде депутат ЕС поклонился подвигу защитников Сталинграда

23 апреля в Волгограде побывал депутат Европейского союза от Словакии Любош Блага. Парламентарий отдал дань памяти подвигу защитников Сталинграда, возложив цветы к подножию Мамаева кургана.

— Для всего мира Сталинград стал символом победы и гуманизма. Я отдаю дань уважения советским героям, освободившим нас от фашизма. Ни один народ в мире не пострадал во Второй мировой войне так, как русские, и я могу только сказать: «Спасибо, Россия!» Этот музей и весь город Волгоград очень героический и впечатляющий, и словаки всегда будут благодарны советским освободителям, — приводит слова парламентария пресс-служба музея-заповедника «Сталинградская битва».

Отметим, депутат уже неоднократно посещал Россию и давно мечтал побывать на главной высоте России. Парламентарий последовательно отстаивает позицию о необходимости диалога с Россией, а также выступает против милитаристских процессов, активизировавшихся в Европе.

Фото: музей-заповедник «Сталинградская битва».

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
