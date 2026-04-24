МАРТ обнаружил наценку 120% на наряды к выпускному в Беларуси

Министерство антимонопольного регулирования и торговли обнаружило наценку 120% на наряды к выпускному в Беларуси.
Ведомством были установлены факты применения необоснованно высоких торговых надбавок. К примеру, в отдельных случаях размер достигал 120% при установленной максимальной 65%. Также отсутствовали документы, которые обосновывали уровень цен.
В Гомельской области выявили четыре случая нарушения законодательства о ценах и ценообразовании, в Могилевской и Витебской областях — по три случая и один случай в Минской области.
К примеру, индивидуальный предприниматель предлагал женский костюм по розничной цене 270 рублей с применением надбавки в размере более 100%. Как поясняют в ведомстве, при учете действующих ограничений стоимость не должна была превышать 221,1 рубля.
Еще один индивидуальный предприниматель продавал платье по цене 200 рублей с применением надбавки 90,5%. При этом стоимость не должна была быть выше 173,25 рубля. А цена на женские брюки составила при учете надбавки 120% 116 рублей, хотя не должна была превышать 87,45 рубля.
«По выявленным фактам ведется подготовка к началу административного процесса», — заявили в МАРТ.
