Красноярцам рассказали, когда могут вести особый противопожарный режим

Режим подразумевает ряд запретов, в первую очередь — на посещение лесов и разведение открытого огня.

Заместитель руководителя Агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края Алексей Богданов рассказал корреспонденту krsk.aif.ru, когда в Красноярском крае могут ввести особый противопожарный режим.

Решение о введении режима принимает правительство региона, опираясь на данные о погодных условиях. Чёткой даты его ввода и отмены нет, но традиционно пора запретов начинается в преддверии майских праздников.

«Именно в этот период мы ожидаем возникновения ландшафтных пожаров в связи с деятельностью людей на их приусадебных участках и их выездами на природу. Особый противопожарный режим подразумевает ряд запретов, в первую очередь — на посещение лесов и разведение открытого огня», — сообщил Алексей Богданов.

Напомним, ранее стало известно, можно ли будет жарить шашлыки на даче или приусадебном участке на майские праздники.