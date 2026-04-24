Красноярцам рассказали, когда могут вести особый противопожарный режим

Заместитель руководителя Агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края Алексей Богданов рассказал корреспонденту krsk.aif.ru, когда в Красноярском крае могут ввести особый противопожарный режим.
Решение о введении режима принимает правительство региона, опираясь на данные о погодных условиях. Чёткой даты его ввода и отмены нет, но традиционно пора запретов начинается в преддверии майских праздников.
«Именно в этот период мы ожидаем возникновения ландшафтных пожаров в связи с деятельностью людей на их приусадебных участках и их выездами на природу. Особый противопожарный режим подразумевает ряд запретов, в первую очередь — на посещение лесов и разведение открытого огня», — сообщил Алексей Богданов.
