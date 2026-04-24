В Новосибирске не будет отмены ЕГЭ в ближайшее время

Единый государственный экзамен в ближайшее время никто отменять не собирается. По словам главы Рособрнадзора, альтернативная система поступления в вузы может появиться только через много лет. Об этом сообщает ТАСС.
Руководитель ведомства Анзор Музаев заявил, что пока никто не предложил ничего лучше действующей модели. Он уточнил, что, возможно, через 10 лет что-то изменится, так как всё быстро развивается.
Музаев подчеркнул, что нынешний формат ЕГЭ, при всех его минусах, дает честность и равный шанс выпускникам из любых регионов. Глава Рособрнадзора также спросил, как еще отбирать лучших студентов для следующего этапа обучения, если ни одна страна в мире не отказалась от экзаменов.