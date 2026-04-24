Россиян предупредили о рисках из-за сбора денег в соцсетях

Тренд в соцсетях, при котором пользователи собирают деньги у аудитории «на кредит или ипотеку», может привести к блокировке счетов и уголовному преследованию. Об этом заявила юрист Евгения Сабитова.
«Практика сбора средств через социальные сети действующим законодательством не запрещена, но в ряде случаев может повлечь правовые риски», — сказала юрист в интервью РИА Новости.
По словам Сабитовой, если человек вводит подписчиков в заблуждение относительно целей сбора денег или своего финансового положения, это может быть квалифицировано как мошенничество.
Юрист отметила, что регулярные поступления денег на счета могут привлечь внимание налоговой, а банки имеют право приостанавливать операции.
