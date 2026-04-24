Льготная ипотека стала почти пожизненной

Хабаровский риелтор Андрей Жук о том, как льготная ипотека стала главной причиной негативных явлений на рынке недвижимости:
— В обществе широко обсуждается реформа льготной ипотеки, потому что она превратилась в главную причину резкого роста цен на квартиры в новостройках. Эксперты считают, что доступность кредита в самом деле не означает доступности жилья.
То, что большое количество людей смогло воспользоваться относительно дешевыми ссудами на покупку недвижимости, привело к резкому скачку стоимости квадратного метра. Рост цен сильно опережает рост доходов людей, сроки кредитов выросли. По льготной ипотеке они — 20 лет, по обычной — по сути, стали пожизненными платежами.
На льготную ипотеку идут огромные деньги из федерального бюджета, и без того дефицитного, ведь государство компенсирует банкам разницу между льготной и коммерческой ставкой, и эта нагрузка увеличивается.
Лимиты по большинству льготных программ растут незначительно, хотя они очень востребованы. В общем, на хорошем намерении дать возможность людям построить собственное жилье наживаются застройщики, которые не считают чужие деньги. Они полагают, что люди несут им не свои кровные, а частично государственные деньги! Не в накладе и банки, которые ничего не теряют.
В Хабаровске прошлый год стал рекордным по количеству введенного жилья и дал максимум продаж. Но в прошлом году закончилась льготная семейная ипотека в 7%, которой могли воспользоваться все, у кого родился ребенок, с этого года ее уже нет.
Остается только дальневосточная под 2%. Она, конечно, двигает рынок, но не очень активно. Ипотечные лимиты теперь сокращены, они небольшие, выдают всего 6 миллионов рублей на маленькую квартиру и 9 миллионов на квартиру от 60 квадратов.
Понимая ограниченность средств семей, застройщики подстроили спрос под свои предложения. Они стали строить малометражные квартиры.
Представьте только, средний чек сделок с недвижимостью в Хабаровске — 47 квадратных метров. Застройщики стали делать маленькие пространства — студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры.
Несколько строительных компаний предлагают двухкомнатную квартиру в 34 квадратных метра! Это на десять метров меньше, чем хрущевка, которые теперь уже не считаются нормальным жильем. Одно время предлагалось их сносить.
Государство хоть и расширило список категорий льготников, которым одобряют ипотеку, но у людей, особенно у молодых семей, часто нет первоначального взноса. Застройщики и банки решают и эту проблему, используя различные серые схемы, компенсируя первоначальный взнос фиктивным завышением цены. Это помогает строительным компаниям хоть как-то держаться на плаву.
Большим минусом для застройщиков является то, что сейчас остаются высокими ставки по депозитам. Люди держат свои сбережения в банках. Но если процентная ставка по вкладам начнет падать, граждане будут искать варианты, как сберечь деньги и станут вкладывать их в недвижимость.
Понятно, что государство не может отказаться от льготных программ. Если бы это произошло, то платеж вырос бы в два-три раза и составил почти половину семейного бюджета. А в крупных городах — еще больше, что сделало бы мечту о собственной квартире просто нереальной.
Конечно, нужно помогать учителям, врачам, ветеранам СВО, тем, кто занят в военно-промышленном комплексе, но делать это надо не льготной ипотекой для всех, а адресно, то есть выдавать ее только тем людям, которые на самом деле нуждаются в улучшении жилищных условий.
Считаю, что нужно строить специальные дома или ЖК, которые будут строго распределяться между льготников. Таким образом, и проблемы бюджетников будут решены, и не будет возможности нажиться на ситуации спекулянтам, застройщикам и продавцам строительных материалов.