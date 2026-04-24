320 тыс. квадратных метров жилья ввели в Нижегородской области в 2026 году

Ввод в эксплуатацию многоквартирных домов вырос на 74%.

В Нижегородской области ввели в эксплуатацию более 320 тыс. квадратных метров жилья. Об этом рассказал губернатор региона Глеб Никитин на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина 23 апреля.

По словам губернатора, за первый квартал 2026 года в Нижегородской области ввели 326,3 тыс. квадратных метров жилья. Ввод в эксплуатацию многоквартирных домов вырос на 74%. «Соотношение проданных площадей и строительной готовности составляет 99%, что значительно выше уровня по России», — сказала Никитин.

При этом Глеб Никитин не обошел вниманием проблему снижения объемов индивидуального жилищного строительства. Причиной этому, по его словам, стало ужесточение требований по ипотеке на строительство и приобретение индивидуальных домов.

В минстроительства региона все же рассчитывают выполнить плановые показатели нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по вводу жилья в текущем году.