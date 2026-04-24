Куда сходить в выходные в Иркутске? Выставки, соревнования и многое другое

IrkutskMedia, 24 апреля. Мюзиклы, соревнования и многое другое ждет жителей и гостей столицы Приангарья в выходные дни. Каждый найдет себе событие по вкусу. Обзор самых интересных городских событий грядущего уикенда публикует ИА IrkutskMedia.
Мюзикл «Сватовство гусара» (12+)
Мюзикл-водевиль о лихом гусаре Налимове, влюбленном в Лизу — дочь скупого ростовщика. Расчетливый Лоскутков ставит для жениха почти невыполнимые условия, но для бравого гусара нет ничего невозможного. В результате скряга попадает в капкан собственной скупости.
Мюзикл состоится 25 апреля в 15.00 на улице Тимирязева, 20 (Иркутское театральное училище).
Абонемент № 5 «Пять вечеров с Губернаторским оркестром» (6+)
Абонемент посвящен творчеству двух композиторов-симфонистов, определивших своим творчеством пути развития симфонической музыки в последующие столетия: Людвига ван Бетховена и Петра Ильича Чайковского. Концертные программы абонемента прозвучат под управлением российских дирижеров Валерия Борисова (Москва), Алексея Васильева (Санкт-Петербург), Дениса Лотоева (Москва), Евгения Хохлова (Самара), Ильи Дербилова.
Концерт пройдет 25 апреля в 18.00 в Иркутской областной филармонии.
Оперетта «Принцесса цирка» (12+)
Весь Париж стремится в цирк на представление с загадочным акробатом в маске. Его имени никто не знает. Все зовут его мистер Икс. Графиня Теодора Вердье не пропускает ни одного выступления таинственного артиста и мечтает с ним познакомиться. Их встреча должна состояться на балу, который устраивает отвергнутый поклонник графини барон де Кревельяк. В его планах месть Теодоре: пусть акробат выдаст себя за знатного графа и увлечет эту капризную даму, и тогда он будет отомщен.
Мероприятие состоится 25 апреля в 18.00 в Иркутском областном театре им. Загурского.
Спектакль «Илья Муромец» (6+)
За свою жизнь Илья Муромец совершил много ратных подвигов во славу Руси-матушки, а после постригся в монахи и ушел в монастырь, где и сотворил свой последний земной молитвенный подвиг за Русскую землю. В спектакле используются точные копии древнерусских доспехов, кольчуг, шеломов, мечей и старинных музыкальных инструментов.
Мероприятие пройдет 26 апреля в 12.00 в Иркутском городском театре народной драмы.
Кубок Иркутской области по конному спорту (6+)
В соревнованиях примут участие представители разных конных клубов, которые будут претендовать на этих стартах не только на призовые места, но и на места в рейтинге лучших всадников области: будут распределены по итогам выступлений спортивных пар в течение всего спортивного сезона 2026 года. На разные программы соревнований заявлено более 300 стартующих пар.
В воскресенье зрителей пройдут соревнования по конкуру, на которых выявят лучших в преодолении маршрутов с препятствиями на чистоту и резвость.
Соревнования пройдут 26 апреля в 10.00 в конном центре Фонда Тихомировых в Грановщине.
Выставка «Музыка нас связала навеки!» (12+)
Выставка приурочена к 85-летнему юбилею Иркутского областного музыкального театра. На выставке представлены: книги, фотографии и выпуски газет из фонда Молчановки и электронной краеведческой библиотеки «Хроники Приангарья». Кроме того, специалисты музея Иркутского областного музыкального театра им. Н. М. Загурского предоставили для экспонирования предметы из фонда музея: реквизит, программки и подарочный набор к Году театра в России (2019), включающий в себя бинокль и веер. Важным дополнением выставки выступают плакаты, повествующие о деятельности театра в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов.