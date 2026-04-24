Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Куда сходить в выходные в Иркутске? Выставки, соревнования и многое другое

Афиша Иркутска на выходные: мюзиклы, оперетты, концерты Губернаторского оркестра, спектакли, выставка к юбилею музыкального театра и Кубок области по конному спорту — обзор самых интересных событий Приангарья 25—26 апреля.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 24 апреля. Мюзиклы, соревнования и многое другое ждет жителей и гостей столицы Приангарья в выходные дни. Каждый найдет себе событие по вкусу. Обзор самых интересных городских событий грядущего уикенда публикует ИА IrkutskMedia.

Мюзикл «Сватовство гусара» (12+)

Мюзикл-водевиль о лихом гусаре Налимове, влюбленном в Лизу — дочь скупого ростовщика. Расчетливый Лоскутков ставит для жениха почти невыполнимые условия, но для бравого гусара нет ничего невозможного. В результате скряга попадает в капкан собственной скупости.

Мюзикл состоится 25 апреля в 15.00 на улице Тимирязева, 20 (Иркутское театральное училище).

Абонемент № 5 «Пять вечеров с Губернаторским оркестром» (6+)

Абонемент посвящен творчеству двух композиторов-симфонистов, определивших своим творчеством пути развития симфонической музыки в последующие столетия: Людвига ван Бетховена и Петра Ильича Чайковского. Концертные программы абонемента прозвучат под управлением российских дирижеров Валерия Борисова (Москва), Алексея Васильева (Санкт-Петербург), Дениса Лотоева (Москва), Евгения Хохлова (Самара), Ильи Дербилова.

Концерт пройдет 25 апреля в 18.00 в Иркутской областной филармонии.

Оперетта «Принцесса цирка» (12+)

Весь Париж стремится в цирк на представление с загадочным акробатом в маске. Его имени никто не знает. Все зовут его мистер Икс. Графиня Теодора Вердье не пропускает ни одного выступления таинственного артиста и мечтает с ним познакомиться. Их встреча должна состояться на балу, который устраивает отвергнутый поклонник графини барон де Кревельяк. В его планах месть Теодоре: пусть акробат выдаст себя за знатного графа и увлечет эту капризную даму, и тогда он будет отомщен.

Мероприятие состоится 25 апреля в 18.00 в Иркутском областном театре им. Загурского.

Спектакль «Илья Муромец» (6+)

За свою жизнь Илья Муромец совершил много ратных подвигов во славу Руси-матушки, а после постригся в монахи и ушел в монастырь, где и сотворил свой последний земной молитвенный подвиг за Русскую землю. В спектакле используются точные копии древнерусских доспехов, кольчуг, шеломов, мечей и старинных музыкальных инструментов.

Мероприятие пройдет 26 апреля в 12.00 в Иркутском городском театре народной драмы.

Кубок Иркутской области по конному спорту (6+)

В соревнованиях примут участие представители разных конных клубов, которые будут претендовать на этих стартах не только на призовые места, но и на места в рейтинге лучших всадников области: будут распределены по итогам выступлений спортивных пар в течение всего спортивного сезона 2026 года. На разные программы соревнований заявлено более 300 стартующих пар.

В воскресенье зрителей пройдут соревнования по конкуру, на которых выявят лучших в преодолении маршрутов с препятствиями на чистоту и резвость.

Соревнования пройдут 26 апреля в 10.00 в конном центре Фонда Тихомировых в Грановщине.

Выставка «Музыка нас связала навеки!» (12+)

Выставка приурочена к 85-летнему юбилею Иркутского областного музыкального театра. На выставке представлены: книги, фотографии и выпуски газет из фонда Молчановки и электронной краеведческой библиотеки «Хроники Приангарья». Кроме того, специалисты музея Иркутского областного музыкального театра им. Н. М. Загурского предоставили для экспонирования предметы из фонда музея: реквизит, программки и подарочный набор к Году театра в России (2019), включающий в себя бинокль и веер. Важным дополнением выставки выступают плакаты, повествующие о деятельности театра в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов.