От +3 до +9, дождь и штормовой ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 24 апреля

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 24 апреля потеплением радовать не станет. Наоборот, по сравнению с четвергом похолодает еще сильнее. Обстановку ухудшат дожди, а по северу региона — мокрый снег, а еще штормовой ветер. Подробный прогноз на пятницу узнали у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Согласно прогнозу, 24 апреля в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Временами пройдет дождь. Юго-западный и западный ветер разовьет скорость до 9 — 14 м/с, его порывы достигнут 15 — 20 м/с, утром — до 23 м/с. В ночь на 25 апреля также будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти задует со скоростью 7 — 12 м/с, порывы составят до 15 м/с.
В Ростовской области в пятницу тоже будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшой и умеренный дождь, по северу с мокрым снегом. Юго-западный и западный ветер разовьет скорость до 9 — 14 м/с, а порывы — до 15 — 20 м/с, в отдельных районах усилятся до сильного шторма — до 21 — 26 м/с. В ночь на субботу будет облачно с прояснениями, местами возможны небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западной четверти задует со скоростью до 7 — 12 м/с, местами вероятны порывы до 15 — 18 м/с, вечером по югу и востоку — вплоть до штормовых 23 м/с.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Днем 24 апреля в Ростове-на-Дону температура воздуха составит +7 — +9 градусов. В ночь на 25 апреля столбики термометров опустятся до +3 — +5 градусов.
В Ростовской области дневная температура воздуха в пятницу составит от +5 до +10 градусов, по югу потеплеет до +15. В ночь на субботу ожидается от 0 до +5 градусов, местами заморозки до −1 — −3.
Атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
