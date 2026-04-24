От +3 до +9, дождь и штормовой ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 24 апреля

В Ростовской области в пятницу тоже будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшой и умеренный дождь, по северу с мокрым снегом. Юго-западный и западный ветер разовьет скорость до 9 — 14 м/с, а порывы — до 15 — 20 м/с, в отдельных районах усилятся до сильного шторма — до 21 — 26 м/с. В ночь на субботу будет облачно с прояснениями, местами возможны небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западной четверти задует со скоростью до 7 — 12 м/с, местами вероятны порывы до 15 — 18 м/с, вечером по югу и востоку — вплоть до штормовых 23 м/с.