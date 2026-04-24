В Еврейской Автономной Области завели дело по причинению травмы после ссоры

Полиция Октябрьского района возбудила уголовное дело после инцидента с нанесением телесных повреждений в селе Амурзет. Подробности сообщили в пресс службе ОМВД России по Октябрьскому району. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Пострадавшим оказался 56 летний мужчина, получивший травмы от своей 34 летней сожительницы. По данным правоохранителей, накануне происшествия к паре в гости пришла подруга. После совместного употребления спиртных напитков хозяйка дома приревновала гражданского мужа к гостье. В ходе возникшей ссоры женщина нанесла мужчине удар кружкой.
Медики зафиксировали у пострадавшего резаную рану головы и надключичной области. Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»).
Подозреваемая подтвердила факт нанесения травм и выразила раскаяние в совершённом деянии. Материалы дела находятся в производстве органов дознания.
