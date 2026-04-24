Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Еврейской Автономной Области завели дело по причинению травмы после ссоры

Полиция Октябрьского района возбудила уголовное дело после инцидента с нанесением телесных повреждений.

Источник: Комсомольская правда

Полиция Октябрьского района возбудила уголовное дело после инцидента с нанесением телесных повреждений в селе Амурзет. Подробности сообщили в пресс службе ОМВД России по Октябрьскому району. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Пострадавшим оказался 56 летний мужчина, получивший травмы от своей 34 летней сожительницы. По данным правоохранителей, накануне происшествия к паре в гости пришла подруга. После совместного употребления спиртных напитков хозяйка дома приревновала гражданского мужа к гостье. В ходе возникшей ссоры женщина нанесла мужчине удар кружкой.

Медики зафиксировали у пострадавшего резаную рану головы и надключичной области. Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»).

Подозреваемая подтвердила факт нанесения травм и выразила раскаяние в совершённом деянии. Материалы дела находятся в производстве органов дознания.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru