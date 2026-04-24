Ростов-на-Дону вошел в топ-5 городов РФ по потреблению альтернативного молока

Лидером по объемам стал Москва, где за три месяца продали 1 782 тонны, на втором месте расположился СанктПетербург с 667 тоннами. В пятерку лидеров также вошли Краснодар (434 тонны) и Екатеринбург (187 тонн), что показывает, что растительные напитки особенно востребованы в крупных экономических и туристических центрах. В этом контексте РостовнаДону, занимающий последнее место в топ5, тем не менее демонстрирует заметную зрелость рынка, учитывая, что в среднем сегмент напитков на растительной основе во всей стране растет на двузначные проценты в год и в 2025 году показал рост продаж на 18,4% в натуральном выражении.