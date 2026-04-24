Народные приметы на 25 апреля: чего нельзя делать в день Василия Парильщика?

25 апреля верующие вспоминают Василия Парийского, наши предки прозвали его Парильщиком. На Руси в этот день было принято ходить в баню, наблюдать за пауками и хранить дома мусор. Какие еще традиции и запреты были известны в старину, расскажем сегодня.
Народные приметы на 25 апреля: что нельзя делать.
В давние времена 25 апреля запрещалось опаздывать. Люди боялись задержаться даже на минуту, считая, что лишатся удачи на целый год. По этой причине в день Василия Парильщика они вставали чуть свет и выходили из дома заранее.
Не разрешалось свистеть как в жилище, так и на улице. Существовало поверье, что звук привлечет нечисть, избавиться от которой будет очень и очень не просто.
Наши пращуры старались избегать споров и конфликтов 25 апреля. Они не сомневались: если испортить отношения с другом в этот день, вовек помириться не выйдет.
На Василия Парильщика в старину было нельзя ходить немытым. Неопрятный вид, грязные волосы и мятая одежда порицались обществом. Также считалось, что наказанием для тех, кто не следит за собой, могут стать болезни.
Запрещалось в этот день и отказываться от приглашения в баню или мыться без мочалки. Нарушение этого правила якобы может обернуться нищетой.
Бытовало мнение, что 25 апреля медведи особенно злые, поэтому люди обходили лес стороной. Охота также считалась нежелательной.
День не подходит для знакомств — велика вероятность обмана.
Не рекомендуется выносить из дома мусор, так как вместе с ним можно «выбросить» и собственное счастье.
Также мудрецы на Руси не советовали оставлять постель незаправленной в день Василия Парильщика. Якобы это может стать причиной супружеских измен.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 25 апреля: что можно делать.
В день Василия Парильщика можно работать, но тяжелого физического труда лучше избегать, чтобы не было проблем со здоровьем. Важно найти время на отдых и восстановление сил. Наши предки для этого ходили в баню: добрый пар с «правильным» веником может прогнать все хвори и дать энергию для многих свершений.
Также в старину было принято пить травяной чай с медом. Обычно у людей еще оставались «летние» запасы лекарственных растений и сушеных ягод. В преддверии нового сезона полевых работ крестьяне активно использовали то, что собрали минувшим летом, чтобы укрепить иммунитет после долгих холодов.
Считалось, что в этот день необходимо помочь хотя бы одному человеку, тогда удача будет сопутствовать во всех делах. Можно подать беднякам у храма, навестить одиноких соседей, накормить сирот, дать кров путникам. Все добро вернется сторицей, верили наши предки.
Чтобы в доме всегда водились деньги, люди в старину нередко использовали такой прием. Они брали взаймы у самого состоятельного из своих знакомых на растущую луну, а возвращали ему долг — на убывающую. Таким образом они рассчитывали переманить богатство к себе.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 25 апреля.
На Василия Парильщика было принято наблюдать за погодой, птицами и пауками. Снежное утро наши предки считали предвестником плохого урожая. Если к этой дате сугробы полностью растаяли, зерна и овощей летом будет много — голода можно не бояться.
Солнце до обеда и дождь к вечеру — предупреждение о ненастном мае с ливнями и грозами. Если на улице сухо, следующий месяц порадует хорошей погодой.
Заметив, что 25 апреля пауки активно плетут паутину, люди на Руси надеялись на теплое лето и щедрый урожай. А если за окном весело чирикали воробьи, наши предки тоже радовались: зима окончательно уступила дорогу весне.
Именинники 25 апреля.
В этот день именины отмечают Анфиса, Василий, Давид, Иван, Исакий и Сергей. Также нужно поздравить Матвея.