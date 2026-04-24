Отток туристов с Ближнего Востока снизил цены в люксовых отелях Москвы

Средняя стоимость номера в люксовых отелях Москвы по итогам первого квартала 2026 года достигла 28,6 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Commonwealth Partnership (CMWP), с которым ознакомился РБК. Согласно ее подсчетам, по сравнению с аналогичным периодом 2025-го показатель снизился на 3% — тогда он оценивался в 29,5 тыс. руб. Это первое падение соответствующего значения в январе-марте за последние несколько лет.
Тенденцию подтверждает и директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers в Петербурге Игорь Кокорев. По его словам, средняя стоимость номера в столичных люксовых отелях сократилась на 2,7% год к году — с 17,9 до 17,4 тыс. руб. Отрицательная динамика фиксируется впервые с 2022 года, подчеркивает он. Но в целом такие периоды встречались и раньше, отмечают в CMWP. К примеру, цена номера в гостиницах наиболее высокого сегмента падала как минимум в первом квартале 2023-го по отношению к 2022-му и в январе-марте 2017-го к 2016-му, свидетельствуют ее подсчеты.
Изменение стоимости обусловлено в том числе военными действиями на Ближнем Востоке, которые ограничили интерес со стороны платежеспособных клиентов из ОАЭ и Саудовской Аравии, говорится в отчете CMWP. Но у туристов из этих стран преобладают спонтанные поездки, которые они бронируют самостоятельно, сказано там. Это позволяет надеяться на быстрое восстановление после окончания боевых действий, подчеркивается в документе. Что касается средней цены номера, то скорее всего она либо сохранится на текущем уровне, либо незначительно снизится в зависимости от развития ситуации, полагает Кокорев.
Растущая напряженность в регионе с начала марта отразилась на заполняемости люксовых отелей Москвы, указывается Кокорев. По итогам первых трех месяцев 2026 года, загрузка гостиниц категории 5 звезд составила 61,3%, указывает он. Это на 2,6% ниже показателя аналогичного периода 2025-го, добавляет эксперт. Схожую динамику приводит и генеральный директор IBC Real Estate Алексей Ефимов. По данным Hotel Advisors, загрузка московских отелей люксового ценового сегмента в первом квартале составила 42%, сократившись на 5 п.п. год к году.
Снижение загрузки обусловлено рядом факторов, ключевой из которых — сокращение числа въездных поездок иностранных граждан, рассуждает Ефимов. С января по март 2026 года этот показатель увеличился на 7% к аналогичному периоду прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. Но, как отмечает эксперт, рост обеспечивается преимущественно за счет стран ближнего зарубежья. При этом количество поездок из ближневосточных и европейских государств с каждым годом сокращается, указывает он. Данная тенденция напрямую влияет на спрос в люксовых отелях и имеет критическое значение для этого сегмента в Москве, ведь его ключевая целевая аудитория — именно состоятельные иностранные туристы, объясняет Ефимов. Последствия ближневосточного конфликта только усиливают это влияние, полагает он.
Еще одна причина, влияющая на заполняемость люксовых отелей, — снижение интереса со стороны российских туристов в условиях общей тенденции на охлаждение потребительской активности, рассуждает Ефимов. Сегодня они чаще отдают предпочтения зарубежным поездкам на фоне укрепления курса рубля, говорит собеседник РБК. В целом, динамика загрузки в январе-марте 2026-го отражает тенденцию к постепенному сокращению объемов спроса, наметившуюся еще во втором полугодии 2025 года, говорится в исследовании CMWP. Там же сказано, что на заполняемость отелей повлиял активный рост тарифов на размещение, наблюдаемый в течение предыдущих двух лет.
На сегодняшний день на рынке Москвы представлено всего семь люксовых отелей на 1,6 тыс. номеров, напоминает Ефимов. Партнер NF Group Ольга Широкова говорит о восьми гостиницах с общим номерным фондом в 1,8 тыс. единиц. За последние пять лет был введен всего один объект (Stella di Mosca), что подтверждает ограниченную девелоперскую активность по возведению таких объектов, указывает Ефимов. Это, по его словам, обусловлено высокой стоимостью строительства и эксплуатации, длительными сроками окупаемости и узкой целевой аудиторией.