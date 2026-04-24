Чечня, Ингушетия и Дагестан стали самыми трезвыми регионами России

А ранее суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 45 тысяч рублей Евгения Онегина за управление автомобилем в нетрезвом виде. Кроме того, его лишили права садиться за руль на год и восемь месяцев. В момент задержания на трассе Р-21 «Кола» в Волховском районе Ленобласти в автомобиле находились его супруга и ребёнок. Результаты алкотестера зафиксировали наличие 0,790 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.