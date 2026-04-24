Травматолог рассказал, какие травмы получают омичи из-за электросамокатов

В Омской области открылся сезон электросамокатов. В региональном Минздраве напомнили о правилах безопасности, которые особенно важно соблюдать детям и подросткам.
По словам врача травматолога-ортопеда Городской детской клинической больницы Сергея Злобина, электросамокат — это не только средство передвижения, но и источник повышенной опасности. Главный риск связан с неконтролируемой скоростью. Это касается и более тяжёлого транспорта — скутеров и мопедов.
Среди самых частых травм после падений и ДТП с участием электросамокатов врачи называют черепно-мозговые травмы, переломы челюсти, лучезапястного сустава, ключицы, а также компрессионные переломы и повреждения костей рук и ног.
Отдельная категория пострадавших — дети-пешеходы. Их могут сбить во дворах, на тротуарах и в пешеходных зонах. Такие происшествия также нередко заканчиваются тяжёлыми травмами.
В Минздраве отмечают, что дети чаще получают травмы из-за недостатка опыта, отсутствия защитной экипировки, превышения скорости, катания «наперегонки» или выполнения трюков. Опасность также повышают наушники, разговоры по телефону во время движения, неровные поверхности и неподходящий по возрасту самокат.