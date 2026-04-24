Кузьмичев: Батраков спокойно реагируют на информацию об интересе клубов

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Российский полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков не по годам рассудительный, он спокойно реагируют на информацию об интересе к нему со стороны иностранных клубов. Об этом ТАСС рассказал его представитель Владимир Кузьмичев.
Ранее портал «Чемпионат» сообщил, что ПСЖ заинтересован в приобретении Батракова и ведет работу над трансфером футболиста.
«Вы знаете, любой человек привыкает ко всему. Насколько мы помним, информация, начиная от интереса “Манчестер Сити”, уже давно так или иначе появляется, все спокойно к этому относятся, — сказал Кузьмичев. — Алексей знает, что если что-то будет подтверждено, то одним из первых узнает об этом, в любом случае все решения так или иначе будут принимать футбольный клуб “Локомотив” и игрок. Абсолютно спокойно реагирует на это. Наверное, уже понятно по Алексею, его игре на поле и вне его, он не по возрасту рассудительный и очень спокойный человек. Точно его информационный шум никак не тревожит».
Батракову 20 лет, он является воспитанником «Локомотива», за основную команду красно-зеленых выступает с 2024 года. На его счету 76 матчей за клуб, в которых он забил 33 гола и отдал 21 результативную передачу.