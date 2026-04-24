«Поезд Победы» прибыл в Канск

В Канск прибыл «Поезд Победы», следующий по городам Красноярского края в преддверии Дня Победы. Состав, украшенный символикой Великой Отечественной войны, встретили на городском вокзале. Впервые за несколько десятилетий на вокзале Канска прозвучал легендарный гудок паровоза, — прокомментировали в пресс-службе КрасЖД. Горожане смогли не только увидеть исторический состав, но и побывать в кабине паровоза. Машинисты рассказали посетителям о роли железнодорожного транспорта в годы войны. Для гостей также подготовили концертную программу с участием фронтовой агитбригады, посвященную годовщине Победы. Отметим, что «Поезд Победы» продолжит маршрут по Красноярскому краю. Следующие остановки запланированы в городах Назарово и Ачинск, куда состав прибудет 29 апреля.