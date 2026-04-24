Названы самые популярные у российских выпускников профессии

63% выпускников 11 классов в этом году планируют поступать в вузы, а 11% — продолжить обучение в колледжах и училищах. Об этом свидетельствуют результаты опроса их родителей, проведенного сервисом SuperJob (есть в распоряжении РБК).
В исследовании приняли участие 2 тыс. родителей учеников 9 и 11 классов из всех федеральных округов. Опрос проводился с 1 по 20 апреля 2026 года в 383 населенных пунктах.
В свою очередь, среди родителей девятиклассников 56% сообщили, что их дети в этом году пойдут учиться в колледжи. Еще 29% респондентов заявили, что их ребенок пока не принял решение по поводу продолжения обучения. Среди 11-классников доля неопределившихся составляет 13%.
Согласно исследованию, самыми востребованными профессиями в вузах стали инженерное дело и медицина (по 15%), IT (12%), переводчики и лингвисты (11%), юристы и учителя (по 6%), PR-менеджеры и экономисты (по 5%).
Среди поступающих в колледжи и училища лидерами остаются IT-направления. 20% родителей заявили, что их дети будут осваивать профессию программиста или IT-специалиста, 15% — рабочие специальности в строительстве и производстве, 14% — медицину, 10% — педагогику, по 7% — юриспруденцию и строительство.
1 июня в России стартует основной период сдачи ЕГЭ. Для получения аттестата школьникам предстоит сдать русский язык и математику (минимальные баллы — 24 и 27 соответственно). Чтобы поступить в вуз, можно дополнительно выбрать неограниченное число дисциплин.
Ранее на «Госуслугах» появился бесплатный сервис для подготовки к ЕГЭ, с помощью которого можно отработать решение типовых заданий, систематизировать знания и ознакомиться с форматом испытаний.
Согласно рейтингу Минтруда, лидерами по подготовке бакалавров по направлению «Информатика и вычислительная техника» среди вузов с большой численностью выпускников стали Высшая школа экономики, Университет Иннополис и Университет ИТМО. В области клинической медицины это Сургутский государственный университет, Тюменский государственный медицинский университет Минздрава и Марийский государственный университет. А по направлению «Экономика и управление» Минтруд признал лидерами НИУ ВШЭ, Всероссийскую академию внешней торговли и Финансовый университет при правительстве России.
