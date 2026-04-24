Москвичам пообещали мокрый снег и дождь в пятницу

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Мокрый снег, дождь и температура воздуха до плюс 7 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«В пятницу в Москве атмосферное давление немного повысится относительно четверга. Погода обещает быть облачной с прояснениями, но местами еще будут небольшие осадки. В Москве ожидается смешанная фаза мокрого снега с дождем», — рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что минимальная температура в Москве прогнозируется плюс 1 — плюс 3 градуса, местами возможно понижение до минус 1 градуса. Дневная температура в Москве ожидается плюс 5 — плюс 7 градусов, по области — плюс 5−10 градусов.
«В пятницу в столице сохранится плотный северный ветер. Ночью его порывы могут достигать 12−15 метров в секунду, днем — 5−10 метров в секунду. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 4−5 градусов», — заключила Позднякова.