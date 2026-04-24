За 6 лет в Красноярском крае построили 34 новые школы

Появятся муралы: генерала Сергея Борисовича Корякова внутри Солонцовской школы; героя Советского Союза Владимира Даниловича Солонченко внутри Чернореченской школы № 2 им. Героя Советского Союза В. Д. Солонченко; героя Советского Союза Павла Романовича Мурашова на фасаде здания школы № 3 в Назарове; героя Советского Союза Марии Никитичны Цукановой в помещении школы № 16 имени Героя Советского Союза Цукановой М. Н.; героя Советского Союза Фёдора Михайловича Шакшуева в здании Бархатовской школы имени Героя Советского Союза Ф. М. Шакшуева; героя Социалистического Труда Михаила Михайловича Царевского в здании школы № 93 имени Героя Социалистического Труда М. М. Царевского (Железногорск); участника Великой Отечественной войны Елизара Кузьмича Зырянова в здании Берёзовской школы № 1 имени Е. К. Зырянова.