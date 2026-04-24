За 6 лет в Красноярском крае построили 34 новые школы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. До конца года в крае возведут шесть школ. Всего до 2028 года планируют ввести не менее 28 объектов. Такие данные привела министр образования края Татьяна Гридасова на заседании Общественного совета федерального проекта «Новая школа».
Председатель Общественного совета Светлана Маковская поблагодарила депутатов краевого парламента за включённость и личный контроль за работами на объектах образования и реализацию различных проектов. Татьяна Гридасова отметила, что проект «Новая школа» направлен на модернизацию инфраструктуры — строительство и капитальный ремонт школ и техникумов, оснащение их современным оборудованием, обеспечение школьников горячим питанием, а также развитие патриотического воспитания молодёжи.
Благодаря поддержке федерации за 2019−2025 годы в крае построили 34 новые школы. До конца 2026 года планируется возвести ещё шесть школ:
— на 1550 мест в микрорайоне «Тихие зори» Красноярска; — на 550 учащихся в Уяре; — на 115 мест в селе Талое Ирбейско-Саянского округа; — на 115 учащихся в селе Алексеевка Курагинского округа; — малоформатный учебный центр в деревне Шивера Абанского округа; — пристройку на 105 мест к зданию Красноярской православной гимназии имени святого преподобного Сергия Радонежского.
По нацпроекту «Молодёжь и дети» каждый год образовательные учреждения капитально ремонтируют. До 2027 года в регионе отремонтируют и оснастят современным оборудованием 52 школы. В этом году полностью обновят 11 образовательных учреждений.
Помимо этого в крае обновляют техникумы, колледжи и детские сады. За три года (2025−2027) капитальный ремонт пройдёт в 16 детских садах и в пяти учреждениях среднего профессионального образования.
Сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание — одно из ключевых направлений работы в образовании. Школы и техникумы края активно включились в проект «Лица героев», который предусматривает оформление фасадов, стен коридоров изображениями героев ВОВ, боевых действий, СВО, Героев Труда, полководцев, видных спортсменов, деятелей науки, культуры и политики.
Появятся муралы: генерала Сергея Борисовича Корякова внутри Солонцовской школы; героя Советского Союза Владимира Даниловича Солонченко внутри Чернореченской школы № 2 им. Героя Советского Союза В. Д. Солонченко; героя Советского Союза Павла Романовича Мурашова на фасаде здания школы № 3 в Назарове; героя Советского Союза Марии Никитичны Цукановой в помещении школы № 16 имени Героя Советского Союза Цукановой М. Н.; героя Советского Союза Фёдора Михайловича Шакшуева в здании Бархатовской школы имени Героя Советского Союза Ф. М. Шакшуева; героя Социалистического Труда Михаила Михайловича Царевского в здании школы № 93 имени Героя Социалистического Труда М. М. Царевского (Железногорск); участника Великой Отечественной войны Елизара Кузьмича Зырянова в здании Берёзовской школы № 1 имени Е. К. Зырянова.
Красноярский край также стал одним из самых активных участников Всероссийского проекта «Парта героя». За семь лет в 419 школах края установили 610 таких парт.