Нутрициолог назвала безопасные маринады для шашлыка вместо майонеза и уксуса

Нутрициолог и эксперт по здоровому питанию Анастасия Смирнова рассказала, почему привычные рецепты маринования мяса могут навредить здоровью и как насладиться шашлыком без последствий для пищеварения. Советы специалиста приводит Ямал 1.
Главными «антигероями» стола Анастасия Смирнова назвала майонез и уксус. Майонез при нагреве на углях выделяет канцерогены и перегружает поджелудочную. Уксус в высокой концентрации раздражает слизистую желудка и делает мясо слишком жестким для переваривания.
Эксперт рекомендует альтернативы. Один из самых щадящих вариантов — сильногазированная минералка с большим количеством лука. Углекислый газ мягко расщепляет волокна, а луковый сок работает как природный антисептик.
Для птицы лучше всего подходят кефир или натуральный греческий йогурт. Молочная кислота действует мягче уксусной, защищает продукт от пересушивания и облегчает работу желудочно-кишечного тракта.
Особое внимание нутрициолог уделила гранатовому соку. Он богат антиоксидантами, придает мясу изысканный вкус и помогает нейтрализовать вредные вещества, которые образуются при жарке. Этот вариант отлично подходит даже для оленины.
Если мясо нужно приготовить быстро, Смирнова советует использовать киви. Фермент актинидин размягчает продукт всего за 30 минут. Но дольше держать мясо в фруктовой кашице не стоит — оно потеряет структуру.
В маринад эксперт советует щедро добавлять свежие травы: розмарин, тимьян или куркуму. Это природные антиоксиданты. А к готовому шашлыку лучше подать побольше свежей зелени и овощей — они помогают организму усвоить тяжелый белок.
