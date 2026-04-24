Запреты не помогут — в Кремле предупредили о рисках демографии

Российскому обществу не нужна запретительная риторика в вопросах демографии, заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на всероссийской конференции «Демографический перелом в России: пути достижения».

Чиновник подчеркнул, что продвижение многодетности должно строиться без давления на людей. По его оценке, дополнительные ограничения в этой сфере не дадут результата.

Он указал, что решение о рождении ребенка связано с серьезной нагрузкой для семьи. Люди сталкиваются с трудностями и переживаниями уже на этапе появления детей, поэтому усиление запретительных мер может только усугубить ситуацию.

По его словам, эффективный подход связан с формированием благоприятной среды. Речь идет о создании условий, при которых семьи будут чувствовать поддержку и не опасаться принимать решение о рождении еще одного ребенка.

Читайте также: Украина на грани: демография рушится — предупреждение экспертов.