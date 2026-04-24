Журналист «АиФ» Марина Сизова стала лауреатом премии «Право и общество»

В Законодательном Собрании Пермского края подвели итоги конкурса журналистской премии «Право и общество в Прикамье».

В Законодательном Собрании Пермского края наградили победителей журналистской премии «Право и общество в Прикамье» за вклад в развитие общественно-политической журналистики в регионе в 2025 году. Среди лауреатов — редактор спецпроектов «Аргументы и факты — Прикамье» Марина Сизова (Никитина), получившая награду в номинации «Молодёжная повестка».

Всего на соискание премии в этом году поступило более 90 заявок от журналистов из 27 территорий края. Награды получили 23 представителя средств массовой информации в семи номинациях.

Торжественная церемония награждения прошла в краевом парламенте. Спикер Законодательного Собрания Валерий Сухих, вручая награды, отметил важную роль журналистов в формировании общественной повестки и помощи депутатам в работе с запросами жителей.

«Депутаты отстаивают интересы своих избирателей, журналисты — запросы своей аудитории. Именно вы выявляете болевые точки на местах и выводите их в публичное поле. Принимая решения, мы всегда сверяемся с мнением общественности и ваши материалы имеют большое значение для работы парламента», — обратился к журналистам спикер. «Молодёжь — это барометр общества. Барометр не умеет врать — он показывает то, что есть. Молодёжь такая же: она честно говорит о своих проблемах, страхах и надеждах. Если общество готово это слышать — значит, есть будущее. Очень приятно получать награду именно в такой значимой и весомой номинации», — отмечает Марина. Ранее, напомним, Марина Сизова заняла 1-е место во всероссийском конкурсе «СМИротворец», а также стала победителем ещё одного всероссийского конкурса «Селом сильна Россия».