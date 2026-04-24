«Новые технологии — не привилегия»: «Ростелеком» показал шушенским пенсионерам преимущества «умного дома»

Сотрудники «Ростелекома» рассказали о работе цифровых устройств пенсионерам поселка Шушенское Красноярского края. Урок прошел по инициативе Комплексного центра социального обслуживания населения «Шушенский» в рамках проекта «Азбука интернета».
Специалисты компании продемонстрировали участникам, как современные технологии способны облегчить повседневную жизнь и повысить безопасность. Несколько километров оптического кабеля, роутер — и умные колонки, датчики, цифровое ТВ Wink и облачное видеонаблюдение доступны в каждом доме.
Наталья Колесникова, заместитель директора Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения “Шушенский”»:
«Мы взаимодействуем с разными категориями населения, включая пожилых людей, которые остались одни — у них нет близких или они живут далеко. Без постоянной поддержки социальных работников им сложно справляться с повседневными делами. Поэтому мы пригласили специалистов “Ростелекома” показать нашим подопечным и нашей команде, как обустроить дом современными устройствами. Оказалось, например, что с помощью голосовой колонки пожилой человек может управлять светом, телевизором и другой техникой — без физических усилий. Это дает ему большую независимость».
Волонтеры «Ростелекома» дали практические рекомендации по использованию цифровых устройств. Объяснили, как работает облачное видеонаблюдение: моментальные уведомления о движении, звуке или пересечении линии в кадре могут поступать в мобильное приложение не только владельца, но и приглашенных пользователей — родственников и социальных работников. Это позволяет оперативно реагировать и оказывать помощь при необходимости.
Особое внимание уделили датчикам задымления и протечки воды, которые также автоматически отправляют оповещения при нештатных ситуациях.
Наибольший интерес участники проявили к цифровому телевидению: активно задавали вопросы о его преимуществах перед традиционным кабельным ТВ, о качестве изображения и надежности сигнала. Особенно пожилых людей привлекли функции паузы и перемотки, которые позволяют пересматривать программы в удобное время.
«Новые технологии — не привилегия. Цифровизация должна быть доступна всем, особенно тем, кто нуждается в дополнительной безопасности и комфорте. Умный дом для пенсионера может стать хорошим помощником. Настроить работу системы можно индивидуально в зависимости от потребности пользователя», — отметил заместитель директора Красноярского филиала «Ростелекома» Денис Зиновьев.
