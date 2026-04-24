Тренер «Спартака» назвал невезение причиной поражения от «Краснодара»

В Москве состоялась встреча 26 тура Российской Премьер-лиги, в которой «Краснодар» на выезде переиграл «Спартак» со счетом 2:1. Успех южан позволил им вернуть себе первое место в чемпионате, тогда как столичный клуб сохранил за собой пятую позицию в турнирной таблице.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо подробно разобрал тактические и психологические аспекты игры. Специалист отметил, что до восьмидесятой минуты оборонительные действия команды выглядели слаженно, однако затем инициатива постепенно перешла к сопернику. Наставник красно-белых подчеркнул, что первый тайм его подопечные провели на высоком уровне, а вторая половина встречи выдалась более равной. По мнению тренера, москвичам не хватило удачи, поскольку они создавали более опасные моменты и имели шансы отличиться два-три раза, но «Краснодар» точнее распорядился предоставленными возможностями.
Отдельное внимание Карседо уделил выбору стартового состава и управлению игрой. Отсутствие Пабло Солари в основе объяснялось плохим самочувствием футболиста накануне матча и его вынужденным пропуском тренировки. Тренерский штаб заранее понимал, что игрок сможет провести на поле не более тридцати минут, но выпустил его на замену из-за высокого личного желания помочь команде. Наставник также прокомментировал тактическую схему, указав, что изначально планировалось контролировать центр поля при помощи трех хавбеков. Эсекьель Барко выступал в роли «ложной девятки», однако после утраты игрового преимущества пришлось пойти на замены. Тренер заявил, что риск был оправдан стремлением к победе, особенно учитывая мощную поддержку трибун, и команда в тот момент мыслила исключительно о трех очках.
Отвечая на вопросы о перспективах усиления состава, Карседо сообщил, что за три месяца работы в клубе он уже сформировал четкое представление о потенциале коллектива. При этом он сместил акцент с трансферных планов на ближайшие матчи текущего сезона, подчеркнув, что команда обладает качественным подбором игроков и сейчас важнее сосредоточиться на завершении чемпионата. Касательно чемпионской гонки специалист отказался обсуждать симпатии к другим участникам, заявив, что его внимание сконцентрировано исключительно на «Спартаке». Главная задача на остаток сезона заключается в том, чтобы финишировать на третьем месте, и все усилия клуба направлены на достижение этой цели.
Карседо также отметил, что данное поражение стало для него первым в качестве главного тренера на домашнем стадионе «Спартака». Он признал особую атмосферу трибун и выразил сожаление, что не удалось порадовать болельщиков победой, однако подчеркнул необходимость продолжать работу и двигаться к поставленным задачам, несмотря на неудачный результат.