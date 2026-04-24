Тренер «Спартака» назвал невезение причиной поражения от «Краснодара»

Отвечая на вопросы о перспективах усиления состава, Карседо сообщил, что за три месяца работы в клубе он уже сформировал четкое представление о потенциале коллектива. При этом он сместил акцент с трансферных планов на ближайшие матчи текущего сезона, подчеркнув, что команда обладает качественным подбором игроков и сейчас важнее сосредоточиться на завершении чемпионата. Касательно чемпионской гонки специалист отказался обсуждать симпатии к другим участникам, заявив, что его внимание сконцентрировано исключительно на «Спартаке». Главная задача на остаток сезона заключается в том, чтобы финишировать на третьем месте, и все усилия клуба направлены на достижение этой цели.