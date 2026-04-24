В 17 муниципальных округах Смоленской области восстановили подачу электричества

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Восстановлена подача электроэнергии жителям 17 муниципальных округов Смоленской области после прохождения снежного циклона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«На территории Смоленской области ремонтные работы завершены, электроснабжение восстановлено», — говорится в сообщении.
Ранее в ведомстве сообщали, что из-за усиления ветра (порывы до 20 м/с) и осадков в виде мокрого снега на территории Смоленской области произошли отключения электроэнергии в 17 муниципальных округах — Велижском, Гагаринском, Демидовском, Духовщинском, Ельнинском, Кардымовском, Монастырщинском, Починковском, Рославльском, Руднянском, Сафоновском, Смоленском, Темкинском, Угранском, Хиславичском, Шумячском и Ярцевском.