EXEED ПРЕДСТАВИТ СРАЗУ ЧЕТЫРЕ НОВЫЕ МОДЕЛИ НА ЗАКРЫТОЙ ПРЕМЬЕРЕ В ПЕКИНЕ

Накануне 19 Пекинского международного автосалона EXEED проведет эксклюзивный закрытый показ и впервые одновременно представит четыре новые модели — обновленное флагманское кросс-купе с акцентом на динамику EXEED RX FL, EXEED EXLANTIX ES GT Shooting Brake, полноразмерный шестиместный SUV EXEED EXLANTIX EX8 с капитанскими креслами и высокотехнологичный внедорожник EXEED EXLANTIX EX6. Все модели оснащены силовыми установками на новых источниках энергии, выполнены в соответствии с новой дизайнерской концепцией. Закрытый показ позволит не только представить продуктовую стратегию EXEED на ближайшие два года, но и обозначить ключевые направления развития бренда, дав представление о его дальнейшем росте в премиальном и динамичном сегментах.