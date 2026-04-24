EXEED ПРЕДСТАВИТ СРАЗУ ЧЕТЫРЕ НОВЫЕ МОДЕЛИ НА ЗАКРЫТОЙ ПРЕМЬЕРЕ В ПЕКИНЕ

Накануне 19 Пекинского международного автосалона EXEED проведет эксклюзивный закрытый показ и впервые одновременно представит четыре новые модели — обновленное флагманское кросс-купе с акцентом на динамику EXEED RX FL, EXEED EXLANTIX ES GT Shooting Brake, полноразмерный шестиместный SUV EXEED EXLANTIX EX8 с капитанскими креслами и высокотехнологичный внедорожник EXEED EXLANTIX EX6. Все модели оснащены силовыми установками на новых источниках энергии, выполнены в соответствии с новой дизайнерской концепцией. Закрытый показ позволит не только представить продуктовую стратегию EXEED на ближайшие два года, но и обозначить ключевые направления развития бренда, дав представление о его дальнейшем росте в премиальном и динамичном сегментах.
Мероприятие объединит более 100 ключевых партнеров из Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, которые первыми познакомятся с дизайном и технологической готовностью новых моделей. Среди новинок — EXEED RX FL, который продолжает ДНК производительности семейства RX и демонстрирует последние достижения бренда в сегменте премиальных SUV благодаря полностью обновленному дизайну. EXEED EXLANTIX ES GT — первый Shooting Brake бренда — переосмысливает пространство интерьера в концепции «Stellar Cosmos»: от материалов до архитектуры салона каждая деталь направлена на создание динамичного и одновременно премиального пространства.
Гостям также впервые покажут EXEED EXLANTIX EX8 до его публичной премьеры на автосалоне -модель с акцентом на интеллигентный комфорт и простор воплощает в себе идею «мобильного пространства для отдыха» и сочетает ее с выразительным дизайном, вдохновленным космической тематикой.
На закрытом показе также состоится премьера нового EXEED EXLANTIX EX6, который отличается инновационным типом кузова и объединяет в себе черты купе и классического внедорожника, отражая смелый подход бренда к поиску новых дизайнерских решений.
С момента дебюта на Франкфуртском автосалоне в 2017 году EXEED следует миссии переосмысления мобильности будущего с помощью технологий. За это время бренд сформировал линейку моделей с электрическими и гибридными силовыми установками, а также вывел на рынок премиальную линейку EXEED EXLANTIX. Сегодня марка представлена в 29 странах и регионах и насчитывает более 500 000 клиентов по всему миру.
Одновременный дебют обновленного EXEED RX FL, EXEED EXLANTIX ES GT, EXEED EXLANTIX EX8 и EXEED EXLANTIX EX6 отражает переход EXEED от успешного участника отдельных рынков к полноценному глобальному игроку в сегменте премиальной мобильности на новых источниках энергии, усиливая его позиционирование как технологичного премиального бренда с выверенной продуктовой стратегией.
