Автор гола «Химику» Нечаев не сыграет за «Магнитку» в 7-м матче плей-офф ВХЛ

МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Игорь Нечаев и защитник Александр Сиряцкий не сыграют за «Магнитку» в седьмом матче ¼ финала плей-офф Олимпбет — Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) против «Химика», оба будут готовиться к полуфиналу Кубка Гагарина в составе «Металлурга». Об этом ТАСС сообщил спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.
20-летний Нечаев впервые сыграл в Кубке Петрова в шестом матче с «Химиком» (2:1), открыв счет. Также первый матч в нынешнем плей-офф сыграл и Сиряцкий. В Кубке Гагарина Нечаев провел восемь игр, Сиряцкий — пять. Заключительный, седьмой матч серии «Магнитка», являющаяся фарм-клубом «Металлурга», проведет в пятницу в Воскресенске. «Металлург» первый полуфинальный матч плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом» сыграет 25 апреля.
«Оба остались с основной командой. Они у нас в обойме, в любой момент должны быть готовы кого-то заменить или выйти. Просто здесь была домашняя игра, они находились тут, последний матч с “Торпедо” они не играли, и потому мы дали им возможность помочь команде», — сказал Бирюков.
Спортивный директор клуба рассказал, сможет ли помочь команде в этом плей-офф получивший тяжелую травму в течение сезона нападающий Дмитрий Силантьев.
«У Дмитрия хороший настрой, это очень здорово, он восстанавливается с опережением планов. До 30 апреля он находится на реабилитации в Сочи, потом приедет, и мы посмотрим на него, на его состояние, и потом будем думать, какую нагрузку давать, как он будет набирать форму. Далеко заглядывать не будем, но у нас у всех оптимизм хороший», — пояснил Бирюков.