«Трудный выбор»: США столкнулись с критической нехваткой ракет и боеприпасов из-за войны в Иране

Администрация США столкнулась с необходимостью «трудного выбора» из-за острой нехватки боеприпасов, вызванной войной на Ближнем Востоке. Как сообщает газета The New York Times (NYT), критическая ситуация сложилась с боезапасами для наземных атак и систем противоракетной обороны.
Марк Кэнсиан, старший эксперт вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS)*, пояснил, что общий объем боеприпасов США достаточен, однако некоторых критически важных видов для наземных атак и противоракетной обороны не хватало еще до начала боевых действий, а сейчас их стало еще меньше.
Издание отмечает, что дефицит боеприпасов для систем ПВО негативно скажется на боеготовности американских военных в Азии и подорвет способность Вашингтона одновременно реагировать на несколько внешних вызовов.
Как писал KP.RU ранее, американские военно-воздушные силы намерены в ближайшие пять лет приобрести у корпорации Lockheed Martin около 4,3 тысячи крылатых ракет JASSM-ER, способных поражать цели на дальности до 900 километров. По данным Bloomberg, таким образом Пентагон рассчитывает восстановить арсеналы, истощенные в ходе боевых действий против Ирана.
*Признан нежелательной в РФ организацией.